Com problema na coluna, Jonas é baixa do Benfica contra o Dortmund

Passaporte Gre-Nal

O Benfica tem uma baixa importante para o duelo contra o Borussia Dortmund, nesta terça-feira, às 17h45min (de Brasília). O brasileiro Jonas não conseguiu se recuperar de um problema na cervical e está fora do confronto.



Apesar de integrar a lista de relacionados para o jogo, o atacante não havia treinado na última segunda-feira. Vale ressaltar que o jogador ainda não atuou pela Liga dos Campeões na atual temporada.



Veja outras colunas do Passaporte Gre-Nal



Isso também faz com que as especulações sobre seu futuro aumentem. Jonas tem uma oferta do Beijing Guoan. Os chineses estariam dispostos a pagar um salário anual de 6 milhões (R$ 19,3 milhões) de euros, ou três vezes mais do que ele recebe em Portugal.



LANCEPRESS!