Ex-gremista Alex Telles pode defender a seleção da Itália

A seleção italiana pode ter mais um brasileiro em suas próximas convocações. O lateral-esquerdo Alex Telles, que atua no Porto, mas teve passagem de seis meses pela Inter de Milão, tem dupla nacionalidade. Em entrevista ao "Record", o treinador da Azzurra, Gianpiero Ventura, disse que o jogador vem sendo analisado pela comissão técnica.

— Se ele for elegível para jogar pela Itália, vou tê-lo em conta. Já estamos o observando há algum tempo, como seguimos alguns jogadores estrangeiros que também têm passaporte italiano — afirmou.

Além da possibilidade de contar com Alex Telles, a Itália tem outros três brasileiros que defenderam as cores da Azzurra recentemente: os volantes Thiago Motta e Jorginho, além do atacante Eder.

O técnico da Itália estará de olho em Alex Telles nesta quarta-feira, quando o Porto receberá a Juventus, no Dragão, no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões. Ventura disse que estará no estádio, uma vez que poderá observar os atletas da Velha Senhora.

— Posso dizer que temos observado os seus jogos no Campeonato Português também. Naturalmente, vamos vê-lo contra o Juventus e eu estarei pessoalmente no jogo de volta, mas a minha presença é normal, tendo em conta que temos vários jogadores de seleção italiana no Juventus — acrescentou.

Alex Telles disputou 32 partidas nesta temporada pelo Porto e marcou um gol. Antes de chegar ao clube português e atuar pela Inter de Milão, o lateral jogou por Juventude, Grêmio e Galatasaray.