Gabiru anuncia saída do Taboão da Serra após quatro partidas

Adriano Gabiru está fora do Taboão da Serra. Depois de apenas quatro jogos pelo time da Série A3 do Campeonato Paulista, o meia – autor do gol do Mundial de Clubes do Inter, contra o Barcelona, em 2006 – pediu dispensa nesta segunda-feira. De acordo com a direção da equipe do interior paulista, ele alegou estar descontente com a sua situação, após ter sido substituído nas quatro partidas em que atuou.

– Ele alegou que não estava feliz – disse o presidente do Taboão, Anderson Nobrega, ao Globoesporte.com.

A passagem de Gabiru pelo Taboão da Serra não teve vitórias. Foram três derrotas e um empate, e o meia de 39 anos não marcou nenhum gol. O clube paulista representava a tentativa de retomada da carreira profissional do meia, que chegou a jogar na várzea do Paraná em 2013. Ele não falou sobre a saída.

