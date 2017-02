Jonas marca duas vezes, e Benfica vence o Nacional pelo Campeonato Português

Goleador nato

O brasileiro Jonas marcou duas vezes na vitória do Benfica por 3 a 0 sobre o Nacional, no Estádio da Luz. O resultado recoloca os Encarnados na liderança do Campeonato Português, ultrapassando o rival Porto. O outro gol foi feito pelo atacante Mitroglou.



Com o triunfo, o Benfica chegou a 48 pontos, um a mais que o Porto. Já o Nacional fica na lanterna da competição, com apenas 13.

Após duas derrotas seguidas, uma delas na Taça da Liga de Portugal, o Benfica tratou logo de colocar a conta em dia e selou a vitória ainda no primeiro tempo. Aos 25, Jonas aproveitou cruzamento de Zikovic para abrir o placar. O brasileiro faria o segundo dez minutos mais tarde, aproveitando sobra de boa jogada de Nelson Semedo e acertando bonito chute de fora da área.



O ritmo caiu no segundo tempo e o Benfica passou a controlar a partida. Mesmo assim chegou ao terceiro gol com Mitroglou, após passe de Rafa Silva.



O Benfica volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o Arouca.



*LANCEPRESS