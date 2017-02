Oscar estreia com gol e leva Shangai à fase de grupos da Champions asiática 

Passaporte Gre-Nal

Em sua primeira partida oficial na China, Oscar brilhou e foi decisivo. Nesta terça-feira, o meia colaborou com um gol - o primeiro - na vitória do Shanghai SIPG sobre o Sukhothai, por 3 a 0, pelos playoffs pré-fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia. Como era jogo único, os chineses, que atuaram em casa, estão garantidos no Grupo F — que tem FC Seoul, da Coreia do Sul, Urawa Reds, do Japão, e Western Sydney, da Austrália.

Como era de se esperar, o Shanghai SIPG não encontrou dificuldades diante do frágil time tailandês. A equipe do técnico André Villas-Boas entrou em campo de forma agressiva e contundente, com o seu trio de ataque, formado por Elkeson, Hulk e Wu, bem abastecido por Oscar. Os brasileiros fizeram bonito e, antes do intervalo, colaboraram para a definição do duelo. Ex-Inter, Oscar finalizou cruzado, após jogada bem trabalhada no meio, inaugurando o marcador. Minutos depois, Elkeson aproveitou confusão na área e, de calcanhar, completou: 2 a 0.

Na segunda etapa, o atacante ex-Botafogo e Vitória também participou do terceiro gol, que surgiu após chute dele e desvio contra o próprio patrimônio do tailandês Toopkhuntod. Na reta final, Oscar foi substituído e saiu muito aplaudido no Shanghai Stadium.

— Todo o grupo está de parabéns pela classificação. Fizemos uma partida excelente, erramos pouco e soubemos aproveitar as oportunidades para fazer os gols. Esperávamos um adversário jogando mais fechado e sabíamos que, se fizéssemos um gol cedo, o Sukhothai teria que se lançar um pouco mais ao ataque — disse Elkeson.

