Tupi de Crissiumal anuncia a contratação de Adriano Gabiru

Retorno ao RS

O Tupi, de Crissiumal, anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Adriano Gabiru. Autor do gol que deu o título mundial ao Inter sobre o Barcelona em 2006, o jogador estava sem clube desde que deixou o Taboão da Serra, de São Paulo, no início desta semana.

Desde que deixou o Inter, Gabiru passou a rodar o futebol brasileiro. Desde então, jogou por Figueirense, Sport, Goiás, Guarani, Mixto, Corinthians-PR, CSA, Guarany de Bagé, Combate Barreirinha, Botafogo-ES, Panambi e Taboão da Serra.



Atualmente com 39 anos, Gabiru defenderá o Tupi na Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho. Ele é esperado em Crissiumal no domingo.

