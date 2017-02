Um ex-gremista no caminho do Inter na largada da Série B

Passaporte Gre-Nal

De passagem apagada pelo Grêmio, em 2011, o atacante Brandão está de volta ao Brasil. Hoje com 36 anos, o centroavante de 1m89cm de altura foi contratado pelo Londrina para esta temporada.



O jogador, que foi acusado de estupro na França (a queixa posteriormente foi retirada) e também foi suspenso por seis meses por uma cabeçada em Thiago Motta, foi apresentado pelo gestor de futebol do clube paranaense, Sérgio Malucelli, e também posou para fotos ao lado de seu pai, Sebastião da Silva, também conhecido como Brandão, que marcou época com a camisa do Londrina entre 1977 e 1978.



— Agradeço a confiança em poder retomar a minha carreira aqui no Brasil e principalmente no Londrina, clube que meu pai é ídolo — disse o atacante.



Veja outras colunas do Passaporte Gre-Nal



Foram quase 15 anos na Europa, em passagens por Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, e Olympique de Marseille, Saint-Étienne e Bastia, na França. Mais experiente, o centroavante que iniciou a carreira no União Bandeirante e obteve o maior destaque com a camisa do São Caetano, em 2002, chega para disputar a Série B com a camisa do clube paranaense.



Terá, na estreia pelo campeonato, o Inter pela frente. O jogo de estreia, que ocorrerá em 12 ou 13 de maio, ocorrerá no estádio do Café, em Londrina. Na volta ao Brasil, o centroavante pretende levar a equipe treinada por Cláudio Tencati para a elite do Brasileirão.



— Nosso objetivo é conquistar o acesso a Série A, mas por etapas, conquistando degrau a degrau — salientou Brandão.



ZHESPORTES