Alán Ruiz marca, mas Sporting fica no empate com o Vitória de Guimarães pelo Português

O Sporting vacilou dentro de casa e ficou apenas no empate por 1 a 1 no Estádio José Alvalade. A equipe seguiu no ritmo do resto da temporada, oscilou na partida e acabou perdendo a chance de se distanciar ainda mais do Braga, que está em quarto.



Com esse resultado, os donos da casa permanecem na terceira posição da tabela, com 48 pontos, 11 a menos do que o Porto, segundo, e 12 do Benfica, líder. Já os visitantes ficam em quinto lugar, com 40.

O jogo foi bastante movimentado na primeira etapa. O Sporting foi melhor e apostou bastante nas jogadas pela esquerda e pelo meio de campo. No entanto, também sofriam com as investidas do Vitória, que propôs jogo e foi para cima.



O primeiro gol saiu aos 35 minutos da etapa inicial. Bas Dost aproveitou cruzamento da esquerda, cabeceou para trás e o ex-gremista Alan Ruiz chegou chutando forte para o gol.



No segundo tempo, aos 30 minutos, o Sporting acabou sofrendo o empate, com gol de Marega. Então, o time de Lisboa foi para o abafa e passou a pressionar muito, também abrindo espaços atrás. Porém, nenhuma das equipes conseguiu mudar o placar.



Na próxima rodada do Campeonato Português, o Sporting enfrenta o Tondela fora de ccasa, dia 11, às 17h30 (de Brasília). Já o Vitória de Guimarães recebe o Estoril em seu estádio, no dia 12, às 17h15.



