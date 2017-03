Após bom início na China, Marcelo Moreno se apresenta na Bolívia

Passaporte Gre-Nal

Marcelo Moreno começou bem seu novo desafio no Oriente. No futebol chinês desde 2015, o boliviano iniciou a jornada em seu segundo clube no país asiático e vem fazendo bonito. Com a camisa do Wuhan Zall, time da província de Hubei, Moreno fez dois jogos e marcou gols em ambos.



Em partidas válidas pela China League One (Segunda Divisão), o centroavante marcou logo em sua estreia, no empate por 1 a 1 contra o Baoding Yitong, e na derrota por 2 a 1 contra o Meizhou Meixian nesta quinta-feira.



Após as duas rodadas iniciais da competição, Moreno deixa a China momentaneamente para defender sua seleção. Nas próximas semanas, o goleador tentará, com a Bolívia, superar a Colômbia e a Argentina pelas Eliminatórias da Copa 2018.



Feliz com o início individual animador no Wuhan Zall, Moreno fala sobre os primeiros gols pelo novo clube e espera uma evolução do time ao longo do ano.



— Fico feliz por começar bem minha trajetória no Zall, mas espero que a gente emplaque uma sequência de vitórias em breve. É um time que tem um elenco sendo formado agora, por isso precisamos ainda de um tempo para que o entrosamento seja ideal. Acredito que o período de data Fifa será importante para que esse entrosamento melhore e consigamos subir na tabela na sequência do campeonato em abril. Porém, fico animado por começar marcando meus gols, pois é sempre importante e é minha função principal. A torcida do Zall também é bastante animada, e sinto que juntos vamos ter alegrias no decorrer da temporada — afirmou o centroavante.



Após os dois primeiros jogos com a camisa do Wuhan Zall, Moreno volta a jogar pelo clube somente em abril. O centroavante se ausentará do time chinês para defender a seleção boliviana. No próximo dia 23, encara a Colômbia, em Barranquilla. Já no dia 28, recebe a Argentina em La Paz. O duelo contra os hermanos traz boas recordações a Marcelo Moreno.



O jogador participou da histórica goleada por 6 a 1, no dia 1 de abril de 2009, quando a seleção boliviana não tomou conhecimento de Messi e seus companheiros no duelo válido pelas Eliminatórias da Copa de 2010. Naquele dia, o Flecheiro fez seu primeiro gol contra a Argentina.



Moreno ainda marcou mais duas vezes contra La Albiceleste, no empate por 1 a 1 em novembro de 2011 e na igualdade pelo mesmo placar em março de 2013. Com três gols em sete atuações, Moreno inclusive tem melhor média do que Messi no confronto com os argentinos. O melhor jogador do mundo cinco vezes balançou as redes três vezes em oito atuações contra a La Verde.



— Agora é pensar na seleção boliviana. Sempre procuro me entregar ao máximo. A gente fica um pouco triste pela situação da perda de pontos que aconteceu no ano passado. Era um momento em que a seleção estava vivenciando uma evolução muito bacana, ganhamos do Peru e empatamos com o Chile lá dentro de Santiago. Foram pontos preciosos que conquistamos e algo que nos enchia de esperança para brigar por uma das cinco primeiras posições das Eliminatórias. Infelizmente, aconteceu a punição, mas é necessário levantar a cabeça e continuar lutando — comentou Moreno:



— Temos uma boa chance agora, contra adversários fortíssimos. Vamos tentar equilibrar e somar pontos. Tenho uma boa média de gols contra a Argentina e soube que é até melhor do que a do Messi no confronto. Fiquei feliz por estar melhor que ele em pelo menos alguma coisa. Quem sabe, consiga ser carrasco novamente e marcar mais um golzinho em La Paz. Acredito que podemos fazer bons jogos, principalmente dentro de casa, até porque não perdemos as três últimas partidas que fizemos no Hernando Siles. Dessa forma, vamos nos preparar bem para dificultar o máximo possível pra eles.



