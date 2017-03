Camisa 10, ex-gremista Jonas recebe premiação no Benfica

Passaporte Gre-Nal

Ex-atacante do Grêmio, Jonas segue em alta no Benfica. Após se recuperar de uma lesão que o afastou do time por quatro meses, o jogador, que é o camisa 10 do time português, recebeu na quarta-feira uma premiação no Estádio da Luz.



Pela ótima temporada 2015/2016, com 36 gols marcados em 48 jogos, Jonas recebeu o troféu Futebolista do Ano no "Galardões Cosme Damião", que premia os melhores do ano no clube lisboeta. Com contrato renovado até 2019 no Benfica, Jonas já foi bicampeão português e da Taça da Liga, também conquistando a Super Taça de Portugal.



Veja outras colunas do Passaporte Gre-Nal



Ao todo, marcou 77 gols em 103 jogos, sendo o maior goleador brasileiro da história do clube. É um dos protagonistas da boa campanha no português desta temporada, em que o Benfica é o líder, com 64 pontos.



— Feliz pelo reconhecimento e por tudo que venho realizando aqui. Me sinto bem no Benfica, me adaptei ao país, ao estilo de jogo, às características dos técnicos com quem trabalhei e dos meus companheiros. É um orgulho fazer parte desta história — disse Jonas.



ZHESPORTES