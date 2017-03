Ex-Inter, Ariel é apresentado no Barcelona-EQU: "Voltando para casa"

Passaporte Gre-Nal

De passagem apagada pelo Inter, o centroavante Ariel Nahuelpan foi apresentado nesta quinta-feira como reforço do Barcelona de Guayaquil. No clube equatoriano, onde teve boa passagem em 2013, com 13 gols marcados em 23 jogos, o argentino pretende fazer sucesso novamente.



— Estou muito contente em estar voltando para casa. Agradeço o esforço que a direção realizou — afirmou. — Tive os melhores seis meses da minha carreira. O clube tem uma grande torcida — completou Ariel sobre sua primeira passagem pela equipe equatoriana.



Leia outras colunas do Passaporte Gre-Nal



Após assinar contrato de três anos com o Barcelona, o centroavante será incorporado ao grupo treinado pelo uruguaio Guillermo Almada e deve estrear em 10 dias, contra o Universidad Catolica de Quito, pelo Equatoriano.



No Inter, Ariel marcou somente um gol em 12 jogos. Jogador tinha vínculo com o clube colorado até o meio deste ano e rescindiu para assinar com o Barcelona de Guayaquil. No Equador, buscará retomar sua carreira.



ZHESPORTES