Luxemburgo a um passo da China

Passaporte Gre-Nal

O ex-técnico do Grêmio, Vanderlei Luxemburgo, tem chances de voltar ao Tianjin Quanjian-CHI nas próximas semanas. Após recusar uma oferta do Vasco, que optou pelo acerto com Milton Mendes, Luxa embarcará para a China nesta quarta-feira, em companhia de um tradutor e o empresário César Soler, que intermediou sua contratação pelo clube chinês ao final de 2015.



A viagem ocorre por um convite da direção do Quanjian para um jantar com Luxemburgo. A equipe, que obteve acesso à Superliga Chinesa com a base montada pelo treinador, hoje é comandada pelo italiano Fabio Cannavaro. A largada na elite, contudo, é discreta.



Leia outras colunas do Passaporte Gre-Nal



Em 12º lugar numa tabela com 16 clubes, soma apenas um ponto com duas rodadas disputadas, com um empate e uma derrota.O convite, como indica Soler, não é uma prática comum dos clubes chineses. O empresário entende que o projeto realizado pelo treinador no Quanjian deu frutos com o acesso à primeira divisão.



— Em seis meses, Vanderlei deixou um trabalho pronto. O Cannavaro subiu o time com a mesma escalação que era utilizada por ele — conta Soler.



Vale lembrar que Luxa levou quase 10 brasileiros para compor sua comissão técnica. Além disso, a equipe contratou Geuvânio, Jadson e Luís Fabiano como reforços - os dois últimos já retornaram ao futebol brasileiro, para Corinthians e Vasco, respectivamente. Nesta temporada, já sem Luxa, o Quanjian contratou o ex-colorado Alexandre Pato por R$ 60 milhões junto ao Villarreal, da Espanha.



ZHESPORTES