Vanderlei Luxemburgo é cotado para substituir Cristóvão no Vasco

Passaporte Gre-Nal

Após demitir Cristovão Borges, o Vasco começa a trabalhar em busca de um substituto para assumir a equipe. Alguns nomes estão sendo analisados em São Januário, mas o certo é que ainda não há um consenso na alta cúpula vascaína. Um dos nomes cotados é o ex-técnico do Grêmio, Vanderlei Luxemburgo. Outras possibilidades são Rogério Micale, Milton Mendes e Ricardo Gomes.



Antes de acertar com Cristovão Borges, Luxemburgo já era um candidato para assumir a equipe vascaína. Parte da diretoria defende a contratação do experiente treinador.



Veja outras colunas do Passaporte Gre-Nal



Campeão da Copa do Brasil em 2011, Ricardo Gomes é outro concorrente. Porém, vale lembrar que ele é muito amigo de Cristovão, que foi seu auxiliar técnico. Isso pode fazer com que Gomes não aceite o convite.



Outros que estão na mira são Rogério Micale e Milton Mendes. O primeiro está no mercado desde que foi demitido da Seleção Sub-20, em fevereiro. Já o outro está sem clube desde agosto do ano passado, quando saiu do Santa Cruz.



A diretoria vascaína agora se reúne para entrar em consenso por um nome para substituir Cristovão Borges. O clube ainda não divulgou um prazo para anunciar o novo treinador.



LANCEPRESS!