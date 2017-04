Loco Abreu deixa o Bangu a caminho da segundona uruguaia

De volta para casa

O atacante uruguaio Loco Abreu não é mais jogador do Bangu. Ele faria a sua última partida com a camisa do clube neste domingo, mas acabou rescindindo o seu contrato com a equipe do Rio de Janeiro após uma conversa com o presidente Jorge Varella. Desde a sua chegada ao time, Abreu realizou 10 jogos, marcando três gols.

Quando Abreu foi anunciado pela diretoria no mês de novembro do ano passado, a euforia tomou conta dos torcedores, que comemoraram muito a contratação. Após deixar o Bangu, Loco Abreu seguirá para o Central Español — clube que disputa a segunda divisão do Campeonato Uruguaio.

Com a confirmação da chegada, o atleta de 40 anos alcançará a marca de 24 clubes na carreira. O recorde pertence ao goleiro Lutz Pfanneesnstiel. O alemão defendeu as cores de 25 clubes ao longo de sua carreira no futebol.

Loco Abreu chegou a jogar pelo Grêmio em 1998.