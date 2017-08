Giuliano é oficializado como reforço de clube europeu

Mudança

Giuliano foi confirmado nesta sexta-feira como o novo reforço do Fenerbahçe. O ex-meia do Grêmio trocou o Zenit para ter mais oportunidades de jogar com regularidade. A imprensa europeia especula que a transação tenha sido fechada por 8 milhões de euros (R$ 29 milhões).

Giuliano surgiu no Paraná e foi negociado com o Inter em 2009. No Beira-Rio, foi campeão da Libertadores em 2010. Depois, ficou de 2011 a 2014 no Dnipro, da Ucrânia. Voltou ao Brasil e ficou de 2014 a 2016 no Grêmio. Desde então, está no Zenit.

Na temporada passada, foi artilheiro da Liga Europa com oito gols — além de cinco assistências na competição. Nesta quinta-feira, foi chamado por Tite para defender a Seleção Brasileira nos jogos contra Equador e Colômbia pelas Eliminatórias.

