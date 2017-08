Nilmar tem estreia adiada no Santos

Passaporte Gre-Nal

O atacante Nilmar está cada vez mais próximo de fazer sua estreia pelo Santos. No entanto, ele ainda não atuará nesta segunda-feira, contra o Fluminense, no Pacaembu, pelo Brasileirão.



Segundo o técnico Levir Culpi, será preciso mais tempo para o ex-colorado entrar em campo pela equipe paulista. O mesmo vale para o zagueiro Gustavo Henrique, que se recupera de grave lesão no joelho.



— Eles estão em fase final de preparação. Participaram de pequenos jogos e coletivos, mas com o tempo que eles ficaram parados, temos que ter segurança. Não vamos queimar o filme deles. Mas estão muito próximos. Em breve poderão participar — comentou.



Gustavo Henrique rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no fim do ano passado, durante partida contra o Sport. Ele ainda não estreou em 2017.



Já Nilmar foi apresentado há um mês, mas não atua desde o ano passado, quando estava nos Emirados Árabes. O atacante precisa readquirir ritmo de jogo e já participa de coletivos. Inclusive, já fez gols nos treinamentos.



