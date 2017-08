Roger Machado é cotado no Flamengo para substituir Zé Ricardo

Passaporte Gre-Nal

Após a saída de Zé Ricardo, o Flamengo analisa as opções no mercado para anunciar o seu novo treinador. O preferido da torcida é o colombiano Reinaldo Rueda, campeão da Libertadores do ano passado. E Roger Machado, que recentemente deixou o comando do Atlético-MG, é um dos favoritos. Ele é bem visto por parte da diretoria rubro-negra e conta com a simpatia de nomes influentes no futebol do Fla.



Os primeiros contatos com Roger Machado já foram feitos. Ele se destacou no comando do Grêmio, mas fez um trabalho muito questionado no Atlético-MG. Entre os treinadores disponíveis no mercado, o nome do ex-jogador é um dos mais fortes.



Leia mais

Presidente do Barça sobre saída de Neymar: "A forma não foi das melhores"

De olho em Ernando, Coritiba pode ceder jovem lateral-direito ao Inter

Disputa entre Spartak e Sampdoria pode fazer Grêmio lucrar mais com Luan



Jorginho, demitido do Bahia há uma semana, já trabalhou no Flamengo sob o comando do presidente Eduardo Bandeira de Mello. No entanto, ele deixou o clube carioca em 2013 apenas 14 partidas depois de ser anunciado como treinador. A favor do ex-lateral pesa a identificação com o clube.



A diretoria do Fla não se pronunciou sobre o assunto. Enquanto isso, Rueda está na Europa aprimorando-se em contato com grandes nomes do futebol.



Como o Flamengo está na semifinal da Copa do Brasil e faz o primeiro jogo contra o Botafogo no dia 16, o cenário "exige" uma definição rápida. A diretoria rubro-negra ainda tem confiança na recuperação da equipe no Brasileiro, com todo o segundo turno pela frente. O título, porém, está muito distante, uma vez que o Corinthians tem 18 pontos a mais do que o time carioca.



O elenco do clube carioca reapresenta-se na tarde desta segunda-feira, no Ninho do Urubu. A expectativa é que algum dirigente conceda entrevista coletiva no centro de treinamento. Nenhum membro da diretoria falou abertamente após a demissão de Zé Ricardo.



LANCEPRESS!