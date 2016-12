Grêmio negocia dois laterais-esquerdos da base com o futebol paulista

Pratas da Dupla

O Grêmio negociou dois laterais-esquerdos das suas categorias de base para o futebol paulista neste final de ano. Júnior foi vendido ao São Paulo por R$ 500 mil, mas o valor será utilizado como abatimento da parcela de R$ 800 mil devida pela compra de Maicon no final de 2015. A segunda negociação foi o empréstimo de Breno ao São Bernado para a disputa do campeonato paulista.

Os dois jogadores surgiram muito bem da base, receberam oportunidades com Felipão no profissional, mas não conseguiram se firmar no grupo principal e foram emprestados para jogarem com regularidade. Júnior teve destaque na base do São Paulo. Foi observado por Rogério Ceni, e teve a compra recomendada.

Breno ficou um ano jogando no Vitória de Guimarães, mas sofreu uma séria lesão no joelho e ficou alguns meses parado. Passou o segundo semestre atuando no Grupo de Transição, mas não teve chances com Renato Portaluppi.

