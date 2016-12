Júnior Chávare pede demissão e está de saída do Grêmio

Mudança

O coordenador da base do Grêmio, Júnior Chávare, está de saída do Grêmio. Após uma reunião com o presidente Romildo Bolzan Jr no inicio da semana, o pedido de demissão foi oficializado por Chávare. Romildo irá confirmar Francesco Barletta, atual coordenador técnico da base, para assumir a função de gestão de toda a estrutura das categorias de formação.

Contratado pelo presidente Fábio Koff em 2012 para trabalhar com o diretor-executivo Rui Costa, Chávare foi o responsável pela mudança no perfil da base do Grêmio. O clube passou a investir na busca de jogadores "mais prontos", como nos casos de Luan, Walace e Pedro Rocha. Em dezembro de 2014, o profissional saiu do clube e assumiu a base do São Paulo. Mas em setembro de 2015, retornou a Porto Alegre e voltou ao cargo de coordenador da base do Grêmio.

Com a saída de Rui Costa, Chávare ficou interinamente exercendo as funções de diretor-executivo entre maio e setembro deste ano. Zero Hora tentou contato com Júnior Chávare, que até o momento da publicação desta matéria não retornou.

