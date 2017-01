Aimoré fica no empate em 0 a 0 com o São José-SP na Copinha

Pratas da Dupla

Em jogo válido pela segunda rodada da Copa São Paulo, o Aimoré ficou no empata sem gols com o São José-SP. Com o resultado, o clube de São Leopoldo ainda mantém chances de conquistar um lugar na próxima fase da Copinha. Basta uma vitória simples sobre o Mogi Mirim no próximo domingo, às 9h.



O Aimoré teve boas chances de abrir o placar, o que garantiria a classificação antecipada para a segunda fase, e ainda reclamou de um gol anulado. Leozinho e Domenico tiveram as melhores oportunidades, mas não conseguiram converter.

Leia mais

Juventude goleia o Guaratinguetá pela Copa São Paulo de Futebol Júnior e encaminha classificação

Neto aponta perspectiva na "nova" Chapecoense: "Representar todos"

Fluminense abre processo contra a Dryworld por rescisão de contrato



O técnico Arílson escalou o Aimoré com Bruno; Port, Centeno, Alucson e Bryan; William, Santoris, Domênico e Sarará; Leozinho e Hainer.

*ZHESPORTES