Aimoré terá time de emergência contra o Inter na Copa São Paulo

Talentos do futuro

Arilson é o técnico do primeiro adversário do Inter na Copa São Paulo, nesta quarta, em São José dos Campos

Arilson é o técnico do primeiro adversário do Inter na Copa São Paulo, nesta quarta, em São José dos Campos Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS





Surpreendido pelo convite para participar da Copa São Paulo, o Aimoré montou um grupo de emergência para a competição. Valorizados pelo bom desempenho no estadual de juniores e pela conquista do título da Copa FGF Sub-19, seis jogadores saíram para clubes como Fluminense, Atlético-GO, Criciúma e Ponte Preta.



Para completar, o atacante Diego Carioca teve diagnosticada uma tuberculose e ficou fora da viagem para São José dos Campos, sede do Aimoré.



Somente em outubro o Aimoré soube que participaria da Copa São Paulo. Como a lista de inscrição de jogadores teria de ser entregue até 20 de setembro, não foi possível providenciar reposições para os jogadores que haviam saído.

Leia mais:

Com duelo gaúcho, Inter estreia na Copa São Paulo nesta quarta-feira

"Inter é a opção número um para Cirino", diz procurador do atacante



Para o Atlético-GO, foram o lateral esquerdo Zidane e o meia Cristian. O Criciúma levou o lateral direito Fábio. O atacante Canhoto virou reforço da Chapecoense. Filho do uruguaio Fábio de Los Santos, ex-jogador do Grêmio, o zagueiro João Paulo acertou-se com a Ponte Preta. Depois de ser contratado pelo Fluminense, o atacante Douglas agora está de saída para o Inter de Lages.



- Claro que tudo isso complicou minha situação. Mas só a honra de participar da competição já vale. O Aimoré nunca revelou tantos jogadores - orgulha-se o técnico Arilson, que, como jogador, disputou a Copa São Paulo em 1992, pelo Palmeiras, emprestado pelo Esportivo, e em 1995, pelo Grêmio, antes de virar profissional e integrar o grupo que se sagraria naquele ano campeão da Libertadores.



O time para a estreia contra o Inter, nesta quarta-feira, às 16h, deverá ser Bruno; Port, Bruno Centeno, Alucson e Bryan; João Santoris e William; Léozinho, Domênico e Sarará; Hainer. O destaque é Domênico, com passagem pelo Inter.