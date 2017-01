Após eliminação da Copa São Paulo, direção da base do Inter usará férias para avaliar temporada de 2017

Pratas da Dupla

A eliminação para o Corinthians, nas oitavas de final da Copa São Paulo, nesta segunda-feira, será uma das pautas da reunião de avaliação da direção do Inter, sem data marcada. Apesar da boa campanha nas fases iniciais da competição mais importante da base no Brasil, o desempenho da equipe comandada por Carlos Leiria na Arena Barueri ficou aquém do que previam os dirigentes. A saída do treinador que está à frente da categoria há três anos, em um primeiro momento, não será discutida.



– Agora, terminam as competições e a base entra em férias. É quando começamos o planejamento para a temporada. Temos ainda a mudança de gestão do clube. A primeira fase da Copa São Paulo, em tese, pela quantidade de times, é mais fácil. Vamos analisar bem o que aconteceu. Não gostei do jogo, não jogamos bem. Estava dando tudo errado, tomamos o gol e a equipe sentiu. Acho que tínhamos condições de ir mais longe. Mas sabemos que a competição é para isso, analisarmos os jogadores. Eles, por exemplo, jogaram com o estádio cheio. Serve para dar experiência – entende o gerente executivo da base, Jorge Andrade, que comenta também sobre o futuro de Leiria: – Trabalho de base é diferente do profissional. A ideia é que ele fique, sim, à frente dessa categoria.



O grupo sub-19, que participou do campeonato em São Paulo, ganhará férias assim que desembarcar em Porto Alegre, o que deve acontecer na noite desta terça-feira. Nenhum deles, até o momento, despertou interesse em outros clubes. Os destaques da equipe, como o atacante André, goleador colorado, o lateral-direito Junio, o meia-atacante Valdemir e o atacante Bruno José, devem ganhar atenção especial da direção do profissional.

– Sabemos, por exemplo, da carência que o grupo principal tem de lateral-direito. Vamos aguardar o planejamento – finalizou o dirigente.

Em um primeiro momento, a mudança mais significativa deve acontecer com os atletas nascidos em 1997 e 1998 – praticamente todo o grupo que esteve na Copinha. Os guris devem passar a integrar o Inter B, sob o comando de Ricardo Colbachini. O presidente Marcelo Medeiros, em entrevistas recentes, já reforçou a ideia de levar o grupo para treinar no CT Parque Gigante, facilitando a atenção que Antônio Carlos Zago pretende dar ao grupo.

