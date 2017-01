Após eliminação do Grêmio na Copinha, técnico defende grupo: "Os meninos têm qualidade"

Pratas da Dupla

Um dia depois da eliminação do Grêmio na Copa São Paulo, o técnico Beto Almeida ainda lamenta o tropeço. Apesar da frustração com a derrota para o Mirassol, o treinador confia que os meninos da base do clube possam amadurecer com a frustração da eliminação da segunda fase da competição.

- O resultado é o que norteia a visibilidade de um trabalho e das individualidades. Criamos um expectativa positiva em função de uma sequência muito boa em amistosos, em desempenho e em resultados, e também na primeira fase da Copinha. Fizemos ótimos jogos com ótimos resultados. Aconteceu a eliminação, que nos frustrou, mas os meninos têm qualidade. Agora temos que os ajudar a transformar esse aprendizado em experiência e maturidade – comentou.

Leia mais

Gabriel Fernández desembarca em Porto Alegre e diz estar feliz pelo acerto com o Grêmio

Após anúncio de Léo Moura, Grêmio busca reforço campeão da Série C

Léo Moura chega para assinar com o Grêmio: "Não tenho palavras para expressar minha alegria"



Na avaliação de Beto Almeida, o Grêmio não soube aproveitar as chances de gol criadas contra o Mirassol. E por isso a eliminação logo na segunda fase da Copinha.

– O jogo em si, foi uma partida igual ao que enfrentamos na primeira fase. Mas ao sofremos um gol de escanteio aos quatro minutos de jogo, a equipe teve que correr atrás de um resultado. Criamos, dominamos, mas construímos apenas três chances claras de marcar. Tivemos tempo para recuperar o placar, tivemos o controle do jogo, mas não tivemos a competência para fazer o gol.

Mesmo com o bom desempenho de alguns jogadores, como o volante Khevin e o atacante Pepê, a comissão técnica e a direção do profissional não buscaram informações com Beto Almeida sobre as promessas do time sub-20.

– Acredito que estejam em contato com a coordenação da base. Ainda não falaram comigo, mas estou à disposição – afirmou.

Acompanhe o Grêmio através do Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store

Google Play

*ZHESPORTES