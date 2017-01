Copa São Paulo: saiba tudo sobre a principal competição de base do futebol brasileiro

Sub-20





O ano novo do futebol brasileiro começa nesta segunda-feira. A 48ª edição da Copa São Paulo, que terá seus primeiros jogos no dia 2, abre a temporada 2017 do futebol nacional. Será a maior edição da história da Copinha, com 120 times divididos em 30 grupos.

Leia mais:

Júnior Chávare pede demissão e está de saída do Grêmio

"O importante é o clube acreditar na base", diz novo coordenador do Inter

Conheça as apostas da base do Inter para compor o elenco principal em 2017



Quatro equipes representarão o Rio Grande do Sul: o Inter busca o quarto título, enquanto Grêmio, Juventude e Aimoré tentam levantar a taça pela primeira vez. Confira tudo sobre a história e nova edição da Copinha (utilize a barra de rolagem para ler o infográfico):

*ZHESPORTES