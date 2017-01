Corinthians vence e será o adversário do Inter na Copa São Paulo

Pratas da Dupla

Será o Corinthians o adversário do Inter nas oitavas de final da Copa São Paulo. Nesta sexta-feira, no Joaquinzão, em Taubaté, o Timãozinho venceu o Coritiba por 2 a 1 e assim manteve os 100% de aproveitamento na competição. Carlinhos, aos 47 minutos do primeiro tempo, e Marquinhos, aos 11 minutos da etapa final, fizeram os gols da vitória de virada.

O Corinthians é treinado por Osmar Loss, treinador com passagem pelo Inter, na Copa São Paulo. Até agora, faz a melhor campanha do campeonato. O Colorado, porém, não fica muito atrás. Também com 100% de aproveitamento, acumula cinco jogos e cinco vitórias. São 17 gols marcados e apenas um sofrido.



O jogo entre Inter e Corinthians será na segunda-feira. O local e o horário ainda não foram definidos.



