"É uma nova competição", projeta técnico do Inter sobre a segunda fase da Copa São Paulo 

Fase de mata

A partir de quarta-feira, uma nova competição inicia para o Inter na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ao menos é o que entende Carlos Leiria após o avanço da equipe em primeiro lugar do Grupo 20. Apesar de comemorar o desempenho do time, que tem 100% de aproveitamento, o treinador colorado prega cautela na segunda fase, quando o Inter enfrenta o Taboão da Serra às 21h.

– Gostei bastante, conseguimos cumprir uma das nossas metas, que era classificar, utilizar todo o grupo e garantir a primeira colocação no Grupo 20. Agora, é uma nova competição, com caráter mais decisivo. Quem perder, não tem chance de continuar. Mas achei o rendimento da equipe muito satisfatório – analisa Leiria, após o treino da parte da manhã em São José dos Campos, para emendar: – A preocupação em um torneio desses é constante, não podemos errar. O nosso modelo de jogo não muda dependendo do adversário, a marcação segue alta, um time agressivo. Mas preciso passar para os jogadores o que o Taboão pode nos oferecer de riscos, o ponto vulnerável.



Vídeos e informações do próximo adversário colorado na fase de mata começaram a chegar. A atividade comandada por Leiria nesta segunda-feira foi apenas para quem não atuou na vitória por 3 a 1 sobre o São José dos Campos. A preocupação, no entanto, ficou pela baixa do lateral-direito Junio. Ele precisou ser substituído no segundo tempo diante do Mogi Mirim após uma pancada no joelho direito e é dúvida para quarta-feira. Se o departamento médico não liberar, Desailly é quem deve ser o titular na lateral direita.

– A tendência é o nível ir aumentando. Metade acabou saindo. Espero jogos competitivos, definidos no detaque. Não espero jogo fácil. Nossa equipe precisa estar muito concentrada, mantendo o percentual de passe, controlando o adversário – finalizou o treinador.

Além da boa campanha na Copa São Paulo, com três vitórias, os números estão a favor do Inter: são 10 gols feitos e apenas um sofrido em três jogos. Diante do Aimoré, a posse de bola chegou a 82% com 26 finalizações. Contra o Mogi Mirim, a percentagem da passe de bola caiu, mas o Inter manteve a superioridade, com 68% e 27 finalizações.



