Em busca do título inédito da Copa São Paulo, Grêmio estreia contra o Brasília 

Patrick é uma das esperanças do sub-20 do Grêmio Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em busca do seu primeiro título da Copa São Paulo, o Grêmio aposta no trabalho do técnico Beto Almeida para chegar novamente a uma final da competição. Em 1991, contra a Portuguesa comandada por Dener, os gaúchos ficaram com o vice, em sua melhor campanha nos 47 anos de história do campeonato. Para 2017, a esperança é a base da equipe campeã gaúcha sub-17 em 2015, reforçada com alguns nomes que vieram de fora como Khevin (ex-Chapecoense) e Pepê (ex-Foz do Iguaçu).

Nesta terça-feira, na estreia gremista da competição, o adversário será o Brasília, às 16h, com transmissão do SporTV. A segunda rodada será na quinta-feira, às 16h, contra o Auto Esporte. O final da fase de grupos será no próximo sábado, às 11h, contra o dono da casa: o Votuporanguense (SP), com transmissão da Rede Vida.

Para a estreia contra o Brasília, a única dúvida na equipe titular é a utilização do volante Ancheta. O jogador estava em recuperação de problemas físicos, e Balbino vinha sendo escalado como o substituto. Além de contar com a base do sub-17, o Grêmio também aproveitou alguns nomes do grupo de transição para reforçar a equipe: o lateral-direito Pivô, o zagueiro Guilherme Truyts, os meias Jean Pyerre e Nikolas e o atacante Kaio.

O técnico Beto Almeida exaltou a velocidade dos jogadores do setor ofensivo do Grêmio como uma das principais armas da equipe para a competição:

— Estávamos jogando no 4-2-3-1, com uma variação para o 4-1-4-1. Seremos um time de muita marcação e velocidade. Não marcamos fazendo falta. Somos uma equipe que se compacta rapidamente e consegue sair em velocidade para o contra-ataque — disse Beto.

O meia Patrick, camisa 10 do time, também falou da expectativa para a Copinha:

— Espero que possamos fazer um bom campeonato. Treinamos muito forte para este primeiro jogo. Nosso time está bem ligado, sabemos da importância de conseguir fazer uma boa Copa São Paulo.

Para ficar de olho

Patrick — Meia canhoto, de boa finalização, e que também pode atuar como atacante.

Pepê — Atacante de muita habilidade. Joga pelos lados de campo. Deve subir ao profissional após a Copa São Paulo.

Khevin — Volante com estilo de jogo parecido com Walace. Consegue aliar força, mobilidade e técnica.

Megiolaro — É um goleiro muito elogiado na base. Apontado como possível sucessor de Grohe em alguns anos.

Guilherme Truyts — Zagueiro de boa técnica e de velocidade. Marcou três gols na última Copa FGF.

Conheça a relação de jogadores do Grêmio em São Paulo:

Goleiros: Phelipe Megiolaro e Thiago Wiest

Laterais: Mateus Pivô e Gabriel Silva

Zagueiros: Carrasco, Guilherme Truyts e Rafael Klein

Volantes: Ancheta, Khevin, Balbino

Meias: Patrick, Jean Pyerre, Dudu e Nicolas

Atacantes: Matheus Macaé, Erick, Pepê, Aldemir, Kaio e Dionathã

