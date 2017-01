Ex-Grêmio, Júnior comemora permanência no São Paulo: "Quero dar sequência na minha carreira"

Pratas da Dupla

Júnior está de casa nova. Após impressionar a direção do São Paulo nos seis meses que ficou emprestado pelo Grêmio, o lateral-esquerdo foi comprado pelo clube paulista e assinou um novo contrato até o final de 2019. Aos 20 anos, o jogador foi levado por Rogério Ceni para realizar a pré-temporada e disputar a Florida Cup. Pela compra do jogador, o clube paulista pagou R$ 500 mil.



– O Rogério tem me ligado bastante, estava em São Paulo e conversamos pessoalmente. É um ídolo do clube começando uma nova trajetória. Quero dar sequência na minha carreira e me firmar cada vez mais. Fazer com que a torcida me conheça. Começar bem o ano na Florida Cup e terminar 2017 com o titulo Brasileiro. – disse Júnior.

Revelado nas categorias de base do Grêmio, e promovido aos profissionais pela primeira vez com Felipão, Júnior não conseguiu ter muitas oportunidades após a saída de Luiz Felipe Scolari do clube.

Mais um destaque de Cotia está garantido para as próximas temporadas. O São Paulo exerceu a opção de compra do lateral-esquerdo Junior Tavares junto ao Grêmio e assinou com o jogador um novo vínculo válido até dezembro de 2019. Sob o comando do técnico Rogério Ceni, o atleta viajará com o elenco principal para a disputa da Flórida Cup. #SouSouTricolor #SPFC #sãopaulofc #tricolor Uma foto publicada por São Paulo FC (@saopaulofc) em Dez 27, 2016 às 12:18 PST

Sem espaço no grupo principal, foi devolvido para o sub-20 e não teve novas chances.

– Cada treinador tem seu gosto. estava bem com o Felipão. Quando chegou o Roger, ele optou pelo Marcelo Hermes. Não tenho nada contra o Roger, desejo sucesso a ele. Mas ele optou por me deixar de lado e eu fui buscar meu espaço no São Paulo. Não tive problemas com o Grêmio. Sou muito grato pelas chances. Mas hoje é minha vida no São Paulo – comentou.

