Filho de Loco Abreu marca, e Grêmio perde para o Defensor no Efipan

Em seu terceiro jogo pelo Efipan, o Grêmio perdeu para o Defensor, do Uruguaio, por 1 a 0. O gol da derrota tricolor foi marcado por Diego Abreu, filho de Loco Abreu.



O revés foi o primeiro dos gremistas na competição. Antes, o Tricolor havia vencido o Flamengo, de Alegrete, por 4 a 0, e o Avaí, por 1 a 0.



Na sexta-feira, às 21h45min, o Grêmio entra em campo diante do Criciúma. Depois, ainda encara o Inter e o Independiente del Valle. A competição encerra-se no dia 29 de janeiro.



Demais resultados desta terça-feira no Efipan



São Paulo 2 x 0 Chapecoense

Juventude 0 x 4 Peñarol

Inter 1 x 2 Criciúma



