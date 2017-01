Grêmio estreia com vitória na Copa São Paulo

Pratas da Dupla

O Grêmio venceu na sua estreia na Copa São Paulo. A equipe do técnico Beto Almeida fez 3 a 1 no Brasília, e termina a primeira rodada da competição na liderança do Grupo 1. Votuporanguense e Auto Esporte-PB ficaram no empate em 1 a 1. Erick, no primeiro tempo, e Khevin e Diuonathã, na segunda etapa, fizeram os gols gaúchos. Joel descontou para o Brasília.

Em busca da vitória na estreia, o Grêmio partiu logo ao ataque. Nos lances iniciais, a equipe do técnico Beto Almeida manteve a posse de bola e não se arriscou muito. As principais chances foram construídas em jogadas com Pepê pelo lado esquerdo, e também em cruzamentos na área do Brasília. No bom gramado da Arena Plínio Marin, o estádio do Votuporanguense, o toque de bola gremista se sobressaiu.

Melhor no jogo, o Grêmio conseguiu abrir o placar aos 15 minutos. O volante Khevin fez um lançamento do campo de defesa para Erick, que recebeu sozinho frente ao goleiro adversário. O centroavante invadiu a área, driblou o goleiro e só empurrou a bola para o fundo das redes.

Com a vantagem no placar, e talvez já pensando no calor e a sequência de um jogo a cada dois dias, o Grêmio diminuiu o ritmo. Conseguiu apenas outras duas chances de gol no primeiro tempo: após cruzamento de Macaé, Patrick recebeu a bola na área e chutou cruzado para defesa do goleiro aos 30min. A segunda oportunidade foi com Pepê, aos 47. O atacante fez jogada pela esquerda e cruzou para Macaé., que errou a finalização.

Logo no começo do segundo tempo, o goleiro do Grêmio precisou trabalhar. Phelipe Megiolaro foi testado duas vezes. Em chute de fora da área, o goleiro gremista se atirou no cantinho e fez boa defesa, aos 2 minutos. No lance seguinte, Megiolaro cortou cruzamento na pequena área.

Após os sustos, o técnico Beto Almeida fez duas trocas: o meia Jean Pyerre entrou no lugar de Patrick e o atacante Dionathã.

E foi de Dionathã que saiu a assistência para o segundo gol do Grêmio. O camisa 21 foi à linha de fundo após receber o rebote de um escanteio e chutou para a área. Khevin apareceu como surpresa e se atirou na bola para marcar o gol, aos 16.

O Grêmio novamente reduziu o ritmo e deu chances para o Brasília. Aos 31 minutos, a zaga gremista deu bobeira. Carrasco foi driblado e o goleiro Phelipe Megiolaro também, e Joel completou para o gol.

O susto parece ter acordado o Grêmio, que voltou a manter a posse de bola no campo de ataque e evitou o tropeço no começo da Copa São Paulo. Nos acréscimos, Dionathã recebeu cruzamento no canto da área e chutou forte no cantinho do goleiro para garantir a vitória. A equipe do técnico Beto Almeida volta a campo na próxima quinta-feira, às 16h, contra o Auto Esporte-PB.

O Grêmio jogou com: Phelipe Megiolaro; Pivô, Carrasco, Truyts e Gabriel Silva (Nikolas); Balbino, Macaé (Dionathã), Khevin, Patrick (Jean Pyerre) e Pepê (Ferreira); Erick (Kaio).



