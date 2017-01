Grêmio faz 5 a 3 no Sport pela Copa Santiago

Pratas da Dupla

O Grêmio venceu a sua primeira partida na Copa Santiago de Futebol Juvenil. No Estádio Alceu Carvalho, a equipe tricolor superou o Sport por 5 a 3 e chegou aos três pontos na competição — na primeira rodada, havia perdido para o Inter por 2 a 1.



Agora, o Tricolor é líder do Grupo C. Com três pontos, o time está à frente da Ponte Preta, com dois, e de Gama e Chapecoense, que ainda não somaram ponto (na Copa Santiago, os grupos B e C se enfrentam, totalizando quatro partidas para cada equipe).

O destaque gremista nesta partida, válida pela segunda rodada, foi o meia Tetê, que marcou três vezes. Kainandro e Da Silva fizeram os outros dois tricolores.

Na próxima sexta-feira, o Grêmio faz a penúltima partida pela primeira fase diante do Figueirense. O duelo será no Alceu Carvalho, às 20h.



Outra partida desta terça-feira na Copa Santiago



Gama 1 x 2 Figueirense



*ZHESPORTES