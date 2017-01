Grêmio perde para o Mirassol e é eliminado da Copinha

Pratas da Dupla

O Grêmio foi surpreendido pelo Mirassol. Com um gol do zagueiro Ricceli, aos 3 minutos de jogo, o clube paulista eliminou a equipe do técnico Beto Almeida da Copa São Paulo. Mesmo criando boas chances, os gaúchos não tiveram uma tarde inspirada e voltam a Porto Alegre com uma derrota na segunda fase da competição.

O jogo desta segunda-feira começou como as outras partidas do Grêmio na Copa São Paulo. Logo nos primeiros minutos, a equipe de Beto Almeida partiu para o ataque e criou uma chance com Pepê. Mas acabou surpreendida logo na primeira chance do Mirassol. Ricceli subiu sozinho entre a defesa do Grêmio e cabeceou com força. Phelipe Megiolaro não teve chances de evitar o gol do Mirassol.

O Grêmio manteve a estratégia: controlar a posse de bola e atacar com vários jogadores. O problema é que os jogadores parecem ter se assustado. E apareceram os erros técnicos. Erick perdeu duas chances muito claras de empatar. Após cruzamento de Macaé, o camisa 9 gremista recebeu livre dentro da área do Mirassol. O primeiro chute foi no goleiro e, no rebote, a bola parou em um zagueiro, aos 16 minutos. A melhor chance do primeiro tempo.

Patrick também teve duas chances de finalizar da entrada da área, mas errou a pontaria. Ameaçado com a pressão do Grêmio, o Mirassol também perdeu boas chances de ampliar em cobranças de escanteios.

Na volta do segundo tempo, o técnico Beto Almeida passou a mexer na equipe do Grêmio. Jean Pyerre, Dionathã, Kaio, Nikolas e Ferreira entraram em campo. Mas a pressão não resolveu. O Mirassol manteve o seu sistema defensivo bem posicionado e evitou os ataques gremistas.

