Inter divulga lista dos 21 jogadores que disputarão a Copa São Paulo 

Pratas da Dupla

O Inter divulgou, na tarde desta segunda-feira, a lista dos 21 jogadores que disputarão a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A mais tradicional das competições da base começa nesta tarde. O Inter, no entanto, estreia apenas às 16h de quarta-feira, contra o Aimoré.



O time de Carlos Leiria está no Grupo 20 e jogará em São José dos Campos. O segundo jogo será com o Mogi Mirim no sexta, às 16h. No domingo, o Inter encerra a primeira fase diante do São José dos Campos às 11h.



Goleiros: Luiz Felipe e Kevin

Laterais: Junio, Desailly e Reverson

Zagueiros: Gabriel Mentz, Izael, Matheus Maurício e Roberto

Volantes: Elias e Marcelo

Meias: Guilherme, Ramiro, João, Valdemir, Bruno José e Vitinho

Atacantes: André, Mila, Luis Felipe e Pedro Lucas



* ZHESPORTES