Inter espera vencedor de Corinthians x Coritiba para definir adversário das oitavas

Copa São Paulo

O Inter venceu o Ceará na tarde desta sexta-feira e avançou às oitavas de final. Mas terá de aguardar o resultado de Corinthians x Coritiba para conhecer o adversário da próxima fase.



A partida está marcada para às 18h45min desta sexta-feira. Mesmo se perder, o Corinthians tem chance de seguir adiante na competição. Isso porque, para ter 16 times nas oitavas, o regulamento prevê que o time de melhor campanha entre os derrotados na terceira fase seguem na competição.



Leia mais:

Inter vence o Ceará e se classifica às oitavas da Copa São Paulo



Se o time paulista perder, no entanto, sai do caminho do Inter e o adversário colorado será o Coritiba.



O Inter chega às oitavas com 100% de aproveitamento na competição, com cinco jogos e cinco vitórias. São 17 gols marcados e apenas um sofrido.



* ZHESPORTES