Inter goleia o Mogi Mirim e está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo

O Inter segue firme na busca pelo penta da Copa São Paulo. Ao ritmo do centroavante André, que anotou três gols em sete minutos, o time de Carlos Leiria goleou o Mogi Mirim por 5 a 0 nesta sexta-feira, pela segunda rodada. Bruno José e Guilherme fecharam o placar. Com a vitória combinada aos resultados paralelos do Grupo 20, a equipe colorada classificou-se à segunda fase antecipadamente.

A partida iniciou truncada, com o Inter tendo mais dificuldades de chegar ao ataque do Mogi Mirim em relação à estreia contra o Aimoré. A chuva em São José dos Campos atrapalhou o estilo de jogo imposto por Carlos Leiria, com toque de bola rápido. Sem espaço, o volante Marcelo, aos 24 minutos do primeiro tempo, viu que o goleiro estava adiantado e chutou firme, de fora da área. A cena se repetiu, agora pela direita, no minuto seguinte com Junio. O lateral-direito colorado não viu espaço para cruzar e mandou da intermediária, passando raspando ao gol adversário.



Valdemir, mais uma vez, foi um dos destaques da equipe, na transição do meio com o ataque. As invertidas de bola, com Junio e Vitinho funcionavam bem. E foi justamente assim que a goleada do centroavante André começou. Após rápida inversão de posição de Luís Felipe com Vitinho, Valdemir lança Luís Felipe já dentro da área, que chuta forte. O goleiro dá rebote e André completa para o gol aos 36 minutos.

Após sofrer o gol, os erros do Mogi Morim ficaram mais intensos, começavam ja na saída de bola do goleiro. Assim, André marcou o seu segundo, aos 39, em uma roubada de bola na entrada da área. O terceiro saiu após Ramiro acionar o centroavante, que estava bem posicionado e tocou no canto do goleiro.

A etapa final teve um Inter pressionado alto, ao estilo que pedia Leiria logo no primeiro minuto de jogo. A entrada de Bruno José, assim como foi diante do Aimoré, renovou o fôlego do ataque colorado para sacramentar a goleada por 4 a 0: o atacante recebeu em velocidade, limpou dois marcores e chutou firme, sem chances para o goleiro Murilo, que ainda fez outras duas boas defesas em chutes de Vitinho.

Ao fim da partida, Leiria mandou a campo Pedro Lucas, estreante na competição. O centroavante de 18 anos aproveitou o placar elástico e se sentiu à vontade na área adversária. Tentou bicicleta e, ao receber na pequena área aos 43 minutos da etapa final, chutou firme, mas parou nas mãos de Murilo.



A pressão colorada surtiu efeito até nos últimos minutos de jogo. Já nos acréscimos, Guilherme anotou o seu e fechou em 5 a 0 a goleada do Inter.



O lateral-direito Junio, um dos destaques da equipe, ainda saiu machucado. Deve ser preservado na próxima partida, já que o time garantiu a classificação antecipadamente.



Leiria mandou a campo Luiz Felipe, Junio (Elias), Matheus Maurício, Roberto e Desailly (Bruno José); Marcelo (Gabriel Mentz), Ramiro, Valdemir (Guilherme) e Vitinho; Luis Felipe (Pedro Lucas) e André (Mila).

O Inter volta a campo às 11h deste domingo, diante do São José dos Campos. Leiria deve apostar em um time alternativo, preservando os titulares para a segunda fase da competição. A partida do final de semana terá transmissão da SporTV.



