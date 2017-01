Inter vence a Chapecoense pela Copa Santiago

Pratas da Dupla

O Inter venceu pela segunda vez na Copa Santiago. Na noite desta quinta-feira, com gol de Richard, o Colorado superou a Chapecoense por 1 a 0 e chegou aos sete pontos, dividindo assim a liderança do Grupo B com o São Paulo.



Até então, o Inter havia vencido o Grêmio e empatado com a Ponte Preta. No domingo, o time volta a campo, contra o Gama. A partida, às 21h, será a última dos gaúchos na primeira fase da competição.

Nesta sexta, será a vez do Grêmio ir a campo. O Tricolor, que lidera o Grupo C, terá pela frente o Figueirense, às 20h, no Estádio Alceu Carvalho.



