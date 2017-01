Inter vence o Aimoré na estreia da Copa São Paulo

Pratas da Dupla

O Inter fez estreia de luxo na Copa São Paulo. O time de Carlos Leiria venceu o Aimoré por 2 a 0, com gols de Valdemir e Luís Felipe, e iniciou a busca pelo penta da competição. O próximo confronto colorado será na sexta-feira, contra o Mogi Mirim, às 16h, pelo Grupo 20.



Estreante na competição, o Aimoré não levou perigo ao gol do Inter em nenhum momento da partida. Deu espaços para o adversário jogar e, logo no primeiro minuto de jogo, o lateral-direito Junio, do Inter, já chegava à área adversária com certa facilidade. Cruzou para André completar para o gol, mas o atacante chutou forte demais.



O placar poderia ter sido aberto logo aos 11 da primeira etapa, se não fosse a grande atuação que o goleiro Bruno fez em toda a partida. Foi assim, quando Luís Felipe, no rebote pela direita, chutou cruzado para gol, e o camisa 1 do Aimoré fez excelente defesa.



As constantes subidas de Junio ao ataque levaram o Aimoré cometer falta dentro da área aos 18 minutos. O lateral avançava pela direita quando foi derrubado e a arbitragem marcou pênalti. O capitão Valdemir, que até então estava apagado no jogo, pediu para bater e chutou firme no canto esquerdo, sem chances para o goleiro do Aimoré, que acertou o canto.



Como forma de resposta rápida ao gol colorado, o Aimoré avançou pela direita, com Leozinho. O atacante driblou a zaga do Inter, mas chutou fraco. Ele chegou com perigo novamente aos 39 minutos. Tentou cruzamento para área, mas não tinha ninguém para completar para o gol.



Antes da ida ao vestiário, o Inter confirmou o bom momento e ampliou o placar aos 43 minutos. Luís Felipe recebeu na entrada da área e chutou forte: 2 a 0.



A etapa final serviu para o técnico Carlos Leiria dar oportunidade com as entradas de Bruno José, Mila, Guilherme Mentz, Desailly e Elias.

Luís Felipe manteve a sua regularidade e, aos três minutos do segundo tempo, quase fez o terceiro para o Inter. Ele recebeu na entrada da área e chutou forte. Bruno chegou a espalmar, a bola caía quase dentro do gol, mas o goleiro se recuperou e impediu que o placar fosse modificado.



Nas poucas investidas do Aimoré, a dupla de zaga, Matheus e Roberto, atuou de forma segura e impediram que o ataque do time de São Leopoldo trocasse passes.

O Inter foi a campo com: Luiz Felipe; Junio, Matheus Maurício, Roberto e Reverson; Marcelo, Ramiro e Valdemir (Bruno José); Vitinho (Guilherme), Luis Felipe e André (Mila).



* ZHESPORTES