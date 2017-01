No ritmo de Patrick, Grêmio goleia o Auto Esporte-PB e garante classificação na Copinha

Pratas da Dupla

Sem muitas dificuldades, o Grêmio goleou o Auto Esporte-PB por 4 a 0 na tarde desta quinta-feira e garantiu lugar na segunda fase da Copa São Paulo com uma rodada de antecedência. Com gols de Pepê, Gabriel Silva e Patrick (duas vezes) a equipe do técnico Beto Almeida não teve dificuldades em superar os paraibanos na Arena Plínio Marin. Os meninos do sub-20 fecham a chave de grupos neste sábado, às 11h, contra o Votuporanguense.

O Grêmio começou o jogo contra o Auto Esporte-PB mantendo a posse de bola, evitando o desgaste de correr errado no forte calor do interior paulista. Em uma jogada iniciada no campo defensivo, a equipe do técnico Beto Almeida foi trocando passes até a entrada da área do adversário. Patrick recebeu e fez um belo lançamento para Pepê, que deu um toque por cima do goleiro e abriu o placar aos 26 minutos do jogo.

O segundo gol teve os mesmos protagonistas, mas com os papeis invertidos. Patrick recebeu o passe de Pepê, e tocou na saída do goleiro, aos 32. Mesmo com a vantagem, o Grêmio manteve o ritmo do ataque. Após um lançamento de Erick, o lateral-esquerdo Gabriel Silva ficou com o rebote e soltou um chute forte no canto do goleiro do Auto para fazer o 3 a 0.

O quarto gol saiu em um belo lançamento de Khevin para Gabriel Silva, que cruzou quase na linha do fundo e Patrick apareceu como centroavante para ampliar o placar.

Com a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo já garantida, o Grêmio diminuiu um pouco o ritmo. O técnico Beto Almeida fez as seis substituições permitidas pelo regulamento da competição, já preservando alguns titulares.



Sem forças para reagir na partida, o Auto Esporte assustou apenas uma vez: em cobrança de falta da intermediária, a bola só parou na trave do goleiro Phelipe Megiolaro.

No próximo sábado, o Grêmio enfrenta o Votuporanguense, o dono da casa, precisando de apenas um empate para garantir a primeira colocação do grupo.

O Grêmio atuou com Phelipe Megiolaro, Pivô (Nikolas), Carrasco, Truyts e Gabriel Silva; Ancheta (Ferreira), Khevin (Rafael Klein) e Patrick; Macaé, Pepê (Dionathã) e Erick (Jean Pyerre).



