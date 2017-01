Os destaques da estreia do Inter na Copa São Paulo

Pratas da Dupla





O Inter venceu sem dificuldade o Aimoré na tarde desta quarta-feira, em São José dos Campos, na estreia pela Copa São Paulo. O 2 a 0 deixou o time de Carlos Leiria na primeira posição do Grupo 20, com três pontos.

Dos destaques da consistente vitória não estão apenas os dois que garantiram o placar. Além de Valdemir e Luís Felipe, Junio e Bruno José se destacaram diante do time de São Leopoldo.



Escolhido por Leiria para ser o capitão colorado na competição, Valdemir chega na Copa SP respaldado pelas boas atuações no segundo semestre de 2016, principalmente na Copa FGF Sub-19, onde também carregou a braçadeira de capitão. Na Copa São Paulo, Leiria aposta em Valdemir mais recuado. Atuando como meia, o jogador busca mais o jogo, qualificando a saída de bola colorada.



Luís Felipe também é a boa notícia do time de Leiria. O atacante se movimenta bastante e trabalha com André, este mais fixo dentro da área. Tem bom chute a meia distância e, quando não consegue avançar na marcação adversária, arrisca. Foi assim que saiu o segundo gol colorado na tarde destaque quarta-feira.



Junio, que chegou a treinar com o time principal do Inter, voltou ao time sub-19 e vem sendo um dos protagonistas da equipe. O lateral-direito tem boa chegada ao ataque e passou por ele o primeiro gol na estreia da Copa São Paulo, já que foi derrubado dentro da área. Grande parte das oportunidades coloradas começam pela velocidade de Junio ou por seus cruzamentos precisos.



Apesar de ter entrado apenas no segundo tempo, Bruno José renovou o fôlego da equipe. Tem jogado improvisado como lateral-direito, mas, desta vez, permaneceu no ataque, atuando pela direita, trabalhando com Junio.



O Inter volta a campo nesta sexta-feira, diante do Mogi Mirim, pela segunda partida da primeira fase da Copa São Paulo. A partida está marcada para 16h.



