Zagueiro do Inter comemora ser uma das defesas menos vazada e projeta partida difícil contra o Ceará  

O ataque colorado tem sobrado na Copa São Paulo. Em quatro jogos, foram 16 bolas na rede. Na última quarta-feira, o Inter aplicou uma goleada por 6 a 0 sobre o Taboão da Serra e avançou à terceira fase da competição. Encara nesta sexta, a partir das 16h – menos de 48 horas após a classificação –, o Ceará no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, por uma vaga nas oitavas. Mas não é só o setor ofensivo que tem trabalhado de forma efetiva.

Os zagueiros Roberto e Matheus Maurício vêm mostrando maior entrosamento a cada partida. Mas não gostam de confete. Há três anos na base do Inter, Roberto divide com o grupo os louros de uma das defesas menos vazadas ao lado do Paulista de Jundiaí (este ainda sem sofrer gols), Novo Horizontino e Ponte Preta, que sofreram apenas um gol cada em quatro jogos, e alerta para os perigos da equipe cearense:

— Temos pressionado bastante do meio para frente. O segredo é esse: o time todo ajudando na frente, acaba facilitando o nosso trabalho — disse o zagueiro de 18 anos, para emendar sobre o confronto desta tarde: — Agora, afunila. Acho que vai ser o jogo mais difícil para nós até aqui. Conhecemos alguns jogadores do Ceará, é uma equipe bem forte.

Que a Copa São Paulo tem o seu calendário como uma das principais dificuldades da competição, não é novidade. Este ano, no entanto, com o recorde de times participando do torneio paulista — foram 120 inscritos —, a situação em relação a datas parece ter piorado. O Inter voltará a campo menos de 48 horas após a classificação à terceira fase.

O agravante no cenário é que, neste período, a delegação colorada tem uma viagem a fazer. A partida contra a equipe cearense ser[a em São Paulo, e o QG do Inter na competição fica em São José dos Campos, cerca de 60km.

— Os preparadores físicos e os fisioterapeutas têm sido bem importantes neste ponto. Nos ajudam muito na recuperação. Alguns jogadores (os que não atuaram os 90 minutos diante do Taboão) treinaram. Eu fiz apenas um trabalho de recuperação, não dá tempo para treinar – diz Roberto, que disputa sua segunda Copa São Paulo pelo Inter.



Classificam-se para a próxima etapa da Copinha os 15 vencedores da fase atual mais o perdedor que tiver a melhor campanha até então. Neste momento, o Inter detém a segunda melhor trajetória no torneio, ficando atrás apenas do Corinthians. Se o time paulista obtiver a vaga, o colorado pode ganhar uma carona mesmo que o Ceará obtenha a classificação. Caso empate o jogo e perca nos pênaltis, a classificação viria como melhor perdedor, desde que o Corinthians supere seu confronto.



O provável Inter tem Luiz Felipe, Junio, Roberto, Matheus Maurício e Reverson; Marcelo, Ramiro, Valdemir e Guilherme; Luis Felipe e André.



