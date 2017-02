Volante da base do Grêmio fala sobre estreia com a seleção no Sul-Americano Sub-17

Pratas da Dupla

A seleção brasileira sub-17 estreia às 22h15min (de Brasília) desta sexta-feira no Sul-Americano da categoria. Contra o Peru, em Talca, no Chile, deverá estar em campo o volante gremista Victor Bobsin.



Inspirado em Busquets e Lucas Leiva, o jogador é um dos principais nomes da equipe brasileira e, mesmo com 17 anos, tem experiência em defender a seleção. Ele atendeu ZH na concentração do Brasil, no Chile. Confira o papo:

Você chegou à sétima convocação. O que tem o diferenciado dos demais garotos da sua idade para alcançar tantos chamados para a seleção?



Não tenho nada diferenciado dos demais, sigo meu trabalho e cada dia que passa aprimoro minhas deficiências para que no dia que chegar ao profissional, eu esteja pronto.

Você tem características parecidas com algum jogador do Grêmio?



Gosto muito do jeito de jogar do Busquets e do Lucas Leiva, ex-volante do Grêmio, mas quero fazer minha história. Estou trabalhando para isso.

O Brasil entra como favorito no Sul-Americano Sub-17?



O Brasil entra como favorito em qualquer competição. Nossa camisa tem história mas sabemos que dentro de campo as coisas são diferentes. Estamos concentrados e trabalhando muito para esta competição.

Qual o seu treinador no Grêmio e qual a importância dele na sua chegada à seleção?



Importância muito grande. Os treinadores da base do Grêmio são os que me lapidam, que me ajudam no dia a dia a aprimorar na parte técnica, tática e física.

Traça algum prazo para alcançar o time profissional do Grêmio e a Seleção principal?



Meu sonho é jogar no profissional do Grêmio. Mas isso tem seu tempo, quando acharem que é meu momento, estarei pronto para este desafio, jogar em um dos maiores clubes do mundo: o Grêmio.

Qual estilo de trabalho do Carlos Amadeu?



O Amadeu é um treinador estrategista, dá confiança para todo grupo. Tenho aprendido muito com ele.



