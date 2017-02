Volante do Grêmio é convocado pela seleção brasileira para o Sul-Americano Sub-17

Pratas da Dupla

O técnico da Seleção Brasileira Sub-17, Carlos Amadeu, definiu nesta quinta-feira a lista dos 23 jogadores, que representarão o Brasil no Sul-Americano, que será disputado de 23 de fevereiro a 19 de março no Chile. Entre os selecionados, está o volante do Grêmio Victor Bobsin, que chegou a sua sétima convocação – duas para a equipe sub-15 e cinco para a sub-17.

Atual campeão e maior vencedor do torneio com 11 títulos, o Brasil está no grupo B da competição, ao lado de Argentina, Paraguai, Venezuela e Peru – contra quem fará a estreia dia 24, às 22h15min, em Talca.

O regulamento prevê que as cincos seleções se enfrentem. As três melhores se classificam para um hexagonal final em que os quatro primeiros se qualificam para o Mundial da categoria, que será disputado na Índia entre os dias 6 e 28 de outubro.



Os convocados:

Goleiros

Arthur Gazze – São Paulo

Gabriel Brazão – Cruzeiro

Lucas Alexandre – Vasco da Gama

Laterais

Wesley – Flamengo

Kazu – Coritiba

Weverson – São Paulo

Zagueiros

Lucas Halter – Atlético-PR

Matheus Stockl – Atlético-MG

Patrick – Flamengo

Rodrigo Guth – Coritiba

Vitor Eduardo – Palmeiras

Meio-campistas

Alan Souza – Palmeiras

Marcos Antonio – Atlético-PR

Rodrigo Nestor – São Paulo

Victor Bobsin – Grêmio

Victor Yan – Santos

Atacantes

Alerrandro – Atlético-MG

Brenner – São Paulo

Lincoln – Flamengo

Paulinho – Vasco da Gama

Vitinho – Corinthians

Vinicius Jr – Flamengo

Yuri Alberto - Santos

Primeira fase

24/2 – Brasil x Peru

26/2 – Brasil x Venezuela

2/3 – Brasil x Paraguai

4/3 – Brasil x Argentina

