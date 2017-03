CBF divulga adversários da dupla Gre-Nal na Copa do Brasil Sub-20

Pratas da Dupla

A CBF sorteou nesta semana os confrontos da Copa do Brasil Sub-20. A dupla Gre-Nal terá pela frente adversários catarinenses. Nos dias 5 e 12 de abril, o Inter enfrentará a Chapecoense, e o Grêmio terá o Avaí como rival por um lugar na próxima fase da competição.

Após boas campanhas na Copa São Paulo no ínicio deste ano, os times do Inter e do Grêmio se credenciam como fortes candidatos ao título. São Paulo, Botafogo e Corinthians também aparecem como favoritos para a taça.

*ZHESPORTES