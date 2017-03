Conheça os novos jogadores da base do Inter

Pratas da Dupla

O Inter tem ao menos quatro novos nomes na base para esta temporada. Tem promessa do São Paulo, com passagem pelo Cruzeiro e destaque da Copa São Paulo, reforço do Boca Juniors de Sergipe e lateral do Novo Hamburgo, com passagem pelo Grêmio. Os reforços foram garimpados pelo departamento de futebol e contou com a experiência do coordenador geral da base, Diego Cabrera.



Saiba quem são eles:

Robério, atacante



Veio do Boca Juniors do Sergipe, nascido em 1994 e foi contratado pelo Inter. Segundo Cabrera, tem como principal característica a boa qualidade técnica e potência física. Joga mais centralizado, como um centroavante com mais mobilidade.



Joanderson, atacante



Tem 21 anos. É atacante, canhoto e de boa velocidade, de acordo com Cabrera. Atuava pelo São Paulo, mas não conseguiu fazer a transição para a equipe principal e jogou em 2016 pelo Cruzeiro. Foi trazido pelo Inter por empréstimo de dois anos, com opção de compra.

Wesley, lateral-direito

Volante de origem e trazido ao Inter como lateral-direito, o jogador nascido em 1995 tem passagem pelo Grêmio (pertencia ao Novo Hamburgo e, no ano passado, foi emprestado ao grupo tricolor). Cabrera destaca o comprometimento tático de Wesley.

Vinícius Bala, atacante



Trazido do Sport, teve seu vínculo com a equipe de Recife encerrado. É um segundo atacante de qualidade técnica, com muita velocidade (por isso o apelido). Tem baixa estatura, mas, segundo Cabrera, tem um potencial muito grande.

* ZHESPORTES