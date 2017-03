Dois atletas da base do Inter são convocados para a seleção sub-17

Pratas da Dupla

O Inter teve dois jovens convocados para a seleção brasileira sub-17. O meia Jonathan e o atacante João Victor foram chamados pelo técnico Guilherme Dalla Déa, auxiliar de Carlos Amadeu na conquista do Sul-Americano Sub-17 do Chile, para a disputa do Torneio de Montaigu, na França.



Jonathan e João Victor não estiveram no recente título do Sul-Americano. Assim como os outros convocados, os atletas colorados fazem parte da geração 2001, que será observada no torneio em solo francês e que serve de preparação para o Mundial da Índia.



A delegação brasileira irá se apresentar no dia 3 de abril para os treinamentos na Granja Comary. O embarque para a França será no dia 7.



A Dinamarca será o primeiro adversário brasileiro na competição, no dia 11. Na segunda rodada, o Brasil irá enfrentar o Marrocos. Avançará para a semifinal quem levar a melhor no grupo formado pelos três países.



Lista de convocados

Goleiros

Lucas Alexandre - Vasco da Gama

Yuri - Vitória

Zagueiros

Fábio - Coritiba

Kaique - Santos

Lucas Fasson - São Paulo



Laterais Luan Cândido - Palmeiras

Lucas - São Paulo

Lucas Pires - Corinthians

Luís Gustavo - Desportivo Brasil



Meias Bruno Tatavitto - Palmeiras

Jonathan - Inter

Lucas Lourenço - Santos

Victor Yan - Santos

Wallace Almeida - Fluminense

Yuri de Oliveira - Flamengo



Atacantes

João Victor - Inter

Rodrygo - Santos

Ruan Santos - Vitória

Vitor Samuel - São Paulo

Yuri Alberto - Santos



