Base do Grêmio abre processo seletivo por análise de vídeo

Pratas da Dupla

O Grêmio anunciou nesta segunda-feira uma novidade no seu sistema de captação de jovens jogadores para suas categorias de base. O setor de avaliação e captação de atletas vai aceitar que interessados encaminhem vídeos para avaliação.

O Processo Seletivo por Análise de Vídeo (PSAV), estará à disposição de atletas ou interessados que não possam vir até Eldorado do Sul para participarem dos testes presencialmente.



Leia mais

Três jogadores da dupla Gre-Nal são convocados para a seleção sub-15

Diego Simeone acompanha amistoso entre River Plate B e Grêmio sub-19

Presença da dupla Gre-Nal na Terceirona gera controvérsia: "Diferença técnica é brutal"



O PSAV funcionará da seguinte forma:

– O atleta preenche a ficha de cadastro que deverá constar obrigatoriamente no corpo do texto para o e-mail: mandeseuvideo@gremio.net (dados abaixo). Além disso, indicar o link onde foi postado o vídeo (o formato do vídeo deve seguir orientações e critérios preestabelecidos).

– De posse do vídeo, a equipe de Avaliação fará uma análise do material observando os parâmetros do clube para cada posição, o biótipo do atleta e seu desempenho técnico/tático de acordo com suas ações de efetividade no jogo.

– Havendo interesse do clube no atleta analisado, o setor de Avaliação e Captação entrará em contato oportunizando ao mesmo um período de avaliação em nossas dependências (por isso a importância dos dados da ficha de cadastro estarem completos e corretos).

Para que a equipe realize a avaliação por análise de vídeo é preciso que o material enviado siga as recomendações abaixo. Do contrário, não será aceito.

– O vídeo não poderá ser de baixa qualidade (baixa resolução);

– Não houver identificação do atleta no jogo (ex. ilegibilidade de numeração ou inexistência da mesma);

– O jogo estiver descaracterizado (exemplo: equipes sem fardamento, campo sem marcação e ou sem goleiras);

– O tempo de vídeo exceder 5 minutos de amostragem;

– O atleta for vinculado a outro clube;

– O jogador não estiver dentro da idade limite para Categorias de Base (Sub-12 à Sub-20).

– O vídeo for de jogos da modalidade de Futsal, exceto jogadores abaixo dos 13 anos de idade (recomendável).

Dados para a Ficha de Cadastro

Nome Completo:

Data e Local de Nascimento:

Telefones para contato com o DDD

Residencial:

Celular:

Posição/nº da camisa no vídeo:

Clubes em que já atuou:

*ZHESPORTES