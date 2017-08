Transição do Grêmio empata em amistoso com o River Plate-URU

Pratas da Dupla

Na tarde desta terça-feira, o Grupo de Trasição gremista realizou amistoso diante da equipe profissional do River Plate-URU, no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, em preparação para a disputa da Copa Paulo Sant'Ana.

A movimentação foi intensa para os jogadores do Tricolor, assim como para os visitantes, que realizam uma sequência de amistosos em Porto Alegre nesta semana, antes da estreia no Campeonato Uruguaio, diante do Liverpool, na próxima semana.

No final, empate em 2 a 2. Todos os gols da atividade aconteceram na etapa final. Após boa jogada coletiva, o cruzamento do fundo do campo encontrou Batista livre na pequena área para abrir o placar, aos 29 minutos. No minuto seguinte veio o empate. Batista novamente colocou o Grêmio em vantagem. Após cobrança de escanteio ele testou firme para fazer o segundo, aos 34. No último ataque, aos 48 minutos, os uruguaios empataram em chute rasteiro de fora da área.

Entre os jogadores, Beto da Silva participou normalmente da atividade, sendo substituído na metade do segundo tempo. O Grêmio fará sua estreia na Copa FGF - Paulo Sant'Ana contra o Bagé, no dia 20/08, no estádio da Pedra Moura.

Escalação: Dida; Raul (Rodrigo), Denilson (Lucas Rex), Santiago (Zé Augusto) e Conrado (Lucas Vinicius); Machado (Araújo), Kaio (Jefferson), Jean Pyerre (Matheus Henrique) e Patrick (Estevão Jr.); Dionathã (Batista) e Beto da Silva (Dudu).

Técnico: Felipe Endres.

