Atacante do Tottenham se "candidata" a kicker da NFL após desperdiçar pênalti

Quando estava 2 a 1 para o Tottenham, no jogo da última quarta-feira contra o Southampton pelo Campeonato Inglês, Harry Kane teve a chance de ampliar em uma cobrança de pênalti. O atacante ajeitou com carinho e deu quatro passos para trás. Como se estivesse turbinando a cobrança, do mesmo jeito que fazia Roberto Carlos, Kane correu em direção à bola.

Porém, pouco antes de bater com o pé direito, o esquerdo deslizou no solo e fez com que a bola desse uma leve – e mortal – levantada. O resultado foi uma cobrança vexatória cerca de um metro acima da goleira.

A big win and a horrible penalty for Harry Kane last night. Maybe he can solve Tampa Bay's Kicker issues? https://t.co/0Q9Huhb5L8#NFL#COYS ¿ Net World Sports (@NetWorldSports) 29 de dezembro de 2016

O pênalti desperdiçado não fez falta. No final da partida, Son fez o terceiro e Dele Alli o quarto do Spurs. Depois do jogo, Kane, com bom senso de humor, no Twitter, candidatou-se:

If there's any @NFL teams looking for a kicker in the future, have a look at my game tonight! ?? #SOUTOT ¿ Harry Kane (@HKane) 28 de dezembro de 2016

– Se tiver algum time da NFL procurando por um kicker para o futuro, dê uma olhada no meu jogo – postou o atacante no Twitter.

Em agosto de 2015, desta vez falando sério, Kane já havia revelado que gostaria de jogar futebol americano depois de se aposentar no futebol.

– Vai depender de como estará a minha carreira no futebol, mas, quando eu parar, gostaria de ir para a NFL e ser um kicker. Mesmo que seja para disputar apenas um jogo.

