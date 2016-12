Com nove jogos, quais as transmissões da NFL na semana 16

Reta final

A NFL tem uma rodada atípica na semana 16. Por conta do Natal no domingo, a maior parte dos jogos do final de semana será no sábado — e o tradicional domingo terá apenas dois jogos. Com o dia extra de partidas, a TV brasileira exibirá nove jogos da penúltima rodada da temporada regular — oito deles pela ESPN, e três pelo Esporte Interativo (um exclusivo).

A semana 16 começa nesta quinta-feira, com o clássico da NFC Leste entre Philadelphia Eagles e New York Giants. Na segunda-feira, Dallas Cowboys e Detroit Lions encerram a rodada.

Quinta-feira, 22/12

23h25min Philadelphia Eagles x New York Giants (ESPN e Esporte Interativo)

Sábado, 24/12

16h Green Bay Packers x Minnesota Vikings (ESPN)

16h Buffalo Bills x Miami Dolphins (ESPN+)

19h05min Oakland Raiders x Indianapolis Colts (ESPN)

19h25min Seattle Seahawks x Arizona Cardinals (Esporte Interativo)

23h25min Houston Texans x Cincinnati Bengals (ESPN)

Domingo, 25/12

19h30min Pittsburgh Steelers x Baltimore Ravens (ESPN+)

23h30min Kansas City Chiefs x Denver Broncos (ESPN e Esporte Interativo)

Segunda-feira, 26/12

23h30min Dallas Cowboys x Detroit Lions (ESPN)



