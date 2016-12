Confira a tabela e as transmissões da semana 17 da NFL

Decisões

O domingo é decisivo na NFL. Todos os 16 jogos da semana 17, última rodada da temporada regular, ocorrem no mesmo dia. Serão nove jogos no primeiro horário (16h) e seis, no segundo (19h25min). A partida do horário nobre (23h30min) será entre Detroit Lions e Green Bay Packers. Quatro jogos serão exibidos para a TV brasileira.

Confira a tabela de jogos e as transmissões:

16h Cincinnati Bengals x Baltimore Ravens

16h Tennessee Titans x Houston Texans

16h Tampa Bay Buccaneers x Carolina Panthers

16h Pittsburgh Steelers x Cleveland Browns

16h Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys

16h New York Jets x Buffalo Bills

16h Minnesota Vikings x Chicago Bears

16h Indianapolis Colts x Jacksonville Jaguars

16h Miami Dolphins x New England Patriots (ESPN e Esporte Interativo)

19h25min San Diego Chargers x Kansas City Chiefs

19h25min Los Angeles Rams x Arizona Cardinals

19h25min Denver Broncos x Oakland Raiders (ESPN+)

19h25min Washington Redskins x New York Giants (ESPN)

19h25min San Francisco 49ers x Seattle Seahawks

19h25min Atlanta Falcons x New Orleans Saints

23h30min Detroit Lions x Green Bay Packers (ESPN e Esporte Interativo)

